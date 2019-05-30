«Гармоничная пара»: Станислав Бондаренко поделился фото с партнершей по сериалу

Фото со своей экранной возлюбленной Станислав Бондаренко выложил в социальных сетях, добавив подпись «Всем поклонникам ВМЛ». Многие фолловеры отметили, что актеры отлично смотрятся вместе, а некоторые даже увидели в публикации намек на продолжение полюбившегося сериала.

Instagram @st_bond

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«Прекрасный тандем в фильме у вас. Пересматриваю второй раз»;

«Очень гармоничная пара, в сериале вы смотрелись великолепно»;

«Да, продолжение было бы приятно посмотреть. Сериал отличный, а игра актеров на высоте»;

«Фото с тайным смыслом? Салют-Вера?»

«Давайте продолжение ВМЛ»;

«Какие же вы красивые с Олесей, фото — огонь. А по поводу продолжения сериала, как тут многие пишут, я думаю, что не нужно. Пусть эта красивая история Влада и Веры останется завершенной».

Сериал «Верни мою любовь» стал дебютной работой режиссера Евгения Баранова и вышел на экраны в 2014 году. Кроме Бондаренко и Фаттаховой, в нем также снялась Настасья Самбурская. Мелодрама начинается с классического любовного треугольника, но в дальнейшем судьба преподносит героям многочисленные испытания, пройти которые сумеет только настоящая любовь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники осудили желание Бондаренко и его супруги казаться лучше, чем они есть.