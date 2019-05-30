Объявлены лауреаты международной премии «Глобальная энергия — 2019»

, 14:05 Эфирная новость 25

Победителей из Дании и США обрадовали по телефону прямо во время пресс-конференции.

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Фото, видео: Пятый канал

В Москве объявлены лауреаты престижной международной премии «Глобальная энергия — 2019». Победителями стали профессор Фрэде Блобьерг из Дании и доктор Халил Амин из США.

Датчанин получил награду за развитие интеллектуальной системы управления для возобновляемой энергетики. Американец — за вклад в развитие технологии эффективного хранения энергии. Именно эти работы признали лучшими 20 мировых экспертов.

Хорошие новости победители узнали по телефону — прямо во время пресс-конференции. Лучших выбирали из 39 претендентов, представляющих 12 стран. Главный критерий — выдающиеся научные исследования и разработки в области энергетики должны помочь всему человечеству в решении глобальных проблем.

Ассоциация «Глобальная энергия» занимается развитием таких международных исследований и проектов, при этом поддержку им оказывают крупнейшие российские компании. Они же реализуют научные программы для молодых ученых нашей страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Беглов наградил Фрейндлих и Басилашвили премиями от правительства Петербурга.

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