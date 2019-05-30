Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в четверг, 30 мая, выступая в Госдуме, заявила, что регулятор допускает снижение ставок по кредитам во втором-третьем кварталах 2019 года.

«Ставки по кредитам снижались большую часть года — до того, как начали расти инфляционные риски и Банк России повысил ключевую ставку (в 2018 году — Прим.ред.). Сейчас мы ожидаем, что ставки вновь начнут уменьшаться на базе снижения инфляции», — сказала Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина также отметила, что вполне реально достичь снижения ставок по ипотечному кредитованию в России до 8% к 2024 году.

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