В сети появилась информация о том, что у Сергея Лазарева якобы произошло радостное событие — у него родилась дочка, сообщает Дни.ру.

Страдающая от похмелья Асмус выложила фото из пустыни

Такие сведения опубликовал Telegram-канал «Только никому», сославшись на одного из гостей премии «Ру. ТВ». Причем поведал инсайдеру об этом, по его словам, сам Филипп Киркоров. Однако король отечественной эстрады от комментариев отказался.

Сайт KP.RU позвонил Сергею Лазареву и задал прямой вопрос, в ответ на который артист отшутился:

«Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах — дочь! А почему бы не двойня?».

Сейчас певец воспитывает пятилетнего сына Никиту, рождение которого он скрывал три года, ограждая малыша, как выразился певец, от чрезмерного внимания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Лазарев у мангала обратился к поклонникам.