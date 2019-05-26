«Показывает некоторым»: Лазарев посмеялся над новостью о прибавлении в его семье

В воскресенье, 26 мая, Telegram-канал «Только никому», который специализируется на сплетнях о звездах российского шоу-бизнеса, сообщил о том, что у Лазарева появилась дочь. По словам авторов публикации, информацией поделился анонимный источник, которому о прибавлении якобы рассказал сам Сергей.

Однако новость о повторном отцовстве Сергея Лазарева, похоже, была известна всем, кроме самого артиста. К ситуации певец подошел с юмором — в сторис в Instagram Лазарев опубликовал совместное фото с сыном. На снимке у именитого отца крайне удивленное лицо. Никита же выглядит недовольным и крутит пальцем у виска.

instagram @lazarevsergey

«Тут как бы мой сын показывает некоторым!» — непрозрачно намекнул артист в подписи к фото.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ певца Дениса Майданова о тяжелых родах его жены. Халатность медперсонала едва не стоила жизни супруге артиста.