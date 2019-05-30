Глава московского отдела СК на транспорте задержан по делу о крупной взятке

В Москве задержаны руководитель Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте и его подчиненный по делу о получении крупной взятки, сообщили в столичном СК.

Путин призвал создать правовую базу для использования искусственного интеллекта

По данным следствия, офицеры ММСУТ СК вступили в сговор с адвокатом фигуранта уголовного дела и получили от него один миллион рублей за выдачу ранее изъятых при обыске предметов и документов в рамках расследуемого дела. Передача денег состоялась 20 мая.

30 мая сотрудники СК и адвокат адвокатской палаты Республики Крым были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела о коррупции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о полицейских, задержанных в Кабардино-Балкарии по делу о взятках.