«Запутался»: бывшая жена Ивана Краско о решении актера уйти в дом престарелых

Наталья Краско — четвертая супруга Ивана Краско — прокомментировала слухи о том, что 88-летний актер собирается переезжать в дом престарелых из-за проблем с жильем. Ранее сосед Краско в беседе с журналистами утверждал, что квартиру и дачу артиста буквально захватили бывшая жена Наталья Вяль и ее дети.

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«На самом деле все против. У него есть где жить. Я не знаю, зачем он хочет это сделать. Просто он, видимо, настолько уже запутался в том, чего ему хотелось бы. Видимо, думал, что Наталья Николаевна (Наталья Вяль, третья жена Ивана Краско — Прим.ред.) его любит, а на самом деле это вышло не так, и он очень расстроен», — рассказала Наталья Краско в беседе с 5-tv.ru.

При этом Наталья признается: мысли о переезде в дом престарелых у Ивана Ивановича возникали еще до того, как они сыграли свадьбу в 2015 году.

«У него еще такая мысль была до того, как мы были женихом и невестой. Но мы как-то все против, я не понимаю, зачем это надо делать», — поделилась женщина.

При этом, отмечает Наталья, если Краско настолько невмоготу жить с одной из своих бывших жен, он всегда может начать жить в другом месте. У актера много детей, которые наверняка не оставят отца без крыши над головой. В самом крайнем случае артист вполне может снять себе отдельную комнату — состояние здоровья Ивана Краско, утверждает Наталья, вполне позволяет ему жить самостоятельно.

«Он прекрасно себя сам обеспечивает. Он может себе приготовить, он может себе постирать, он может помыться. Он прекрасно это все делал», — сообщила Наталья Краско.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сам Иван Краско прокомментировал информацию о собственном переезде в дом престарелых.