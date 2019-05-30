«Запутался»: бывшая жена Ивана Краско о решении актера уйти в дом престарелых

, 19:39 Эксклюзивное интервью 357

Наталья Краско отметила, что такие мысли возникали у артиста еще несколько лет назад.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Зураб Джавахадзе

Наталья Краско — четвертая супруга Ивана Краско — прокомментировала слухи о том, что 88-летний актер собирается переезжать в дом престарелых из-за проблем с жильем. Ранее сосед Краско в беседе с журналистами утверждал, что квартиру и дачу артиста буквально захватили бывшая жена Наталья Вяль и ее дети.

Страдающая от похмелья Асмус выложила фото из пустыни

«На самом деле все против. У него есть где жить. Я не знаю, зачем он хочет это сделать. Просто он, видимо, настолько уже запутался в том, чего ему хотелось бы. Видимо, думал, что Наталья Николаевна (Наталья Вяль, третья жена Ивана Краско — Прим.ред.) его любит, а на самом деле это вышло не так, и он очень расстроен», — рассказала Наталья Краско в беседе с 5-tv.ru.

При этом Наталья признается: мысли о переезде в дом престарелых у Ивана Ивановича возникали еще до того, как они сыграли свадьбу в 2015 году.

«У него еще такая мысль была до того, как мы были женихом и невестой. Но мы как-то все против, я не понимаю, зачем это надо делать», — поделилась женщина.

При этом, отмечает Наталья, если Краско настолько невмоготу жить с одной из своих бывших жен, он всегда может начать жить в другом месте. У актера много детей, которые наверняка не оставят отца без крыши над головой. В самом крайнем случае артист вполне может снять себе отдельную комнату — состояние здоровья Ивана Краско, утверждает Наталья, вполне позволяет ему жить самостоятельно.

«Он прекрасно себя сам обеспечивает. Он может себе приготовить, он может себе постирать, он может помыться. Он прекрасно это все делал», — сообщила Наталья Краско.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сам Иван Краско прокомментировал информацию о собственном переезде в дом престарелых.

Читайте также

+21° Днём +17°
Ночью +7°
65.06
0.15 72.42
0.01
Гороскоп на 30 мая: Козероги, вы в опасности!

Последние новости

20:31
«Весла достаем» — майский ливень с градом застал москвичей врасплох
20:15
Ралли «Шелковый путь» в 2019 году пройдет по новому маршруту
20:10
Отца и мать брошенной семимесячной девочки задержали в Петербурге
20:02
Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву 13 июня
19:58
Звезда Comedy Woman призналась, что потеряла надежду когда-нибудь выйти замуж
19:55
Из-за опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ возбудили уголовное дело
19:48
«Гармоничная пара»: Станислав Бондаренко поделился фото с партнершей по сериалу
19:42
Видео: Владимир Путин назвал условие для превращения страны во «властелина мира»
19:39
«Запутался»: бывшая жена Ивана Краско о решении актера уйти в дом престарелых
19:30
Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео
19:25
Зеленский просит Раду уволить глав МИД, Минобороны и СБУ
19:11
Газманов поделился романтическим видео с женой в постели
18:57
Видео: Передовой противоминный тральщик «Владимир Емельянов» спущен на воду в Петербурге
18:36
«Чудо как хороша»: Ирина Пегова порадовала поклонников очередным фото из Франции
18:29
Беременная жена пострадавшего в Доминикане россиянина просит о помощи
18:17
«Какой нахал!»: Федосееву-Шукшину позвали замуж в присутствии Алибасова
18:03
США вышли из ДРСМД, чтобы осуществлять ядерный шантаж — эксперт
17:54
Яна Рудковская провела видеоэкскурсию по участку в своем загородном доме
17:41
Глава московского отдела СК на транспорте задержан по делу о крупной взятке
17:32
Георгиевскую ленточку хотят запретить в Латвии

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

ПРЕМЬЕРА. «Моя правда. Счастливый случай Алексея Кортнева»

В воскресенье, 3 июня, сразу после развлекательной программы «Светская хроника» в эфире Пятого канала смотрите премьерный выпуск проекта «Моя правда». Его герой — Алексей Кортнев.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама