Газманов поделился романтическим видео с женой в постели

Олег Газманов поделился романтичным постельным видео со своей супругой Мариной. Сейчас пара находится в Ялте.

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В ролике Олег и Марина лежат в постели и изучают приложение для создания различных эффектов на лицах — в частности, примеряют на себя маску в виде бабочки.

Также в видео Газманов показал, как проводит свободное время вне конкурса — в кадре он кормит птиц и «приручает дрон». Поклонники певца пришли в восторг от такого ролика.

«Олег, вы такой настоящий, классный, без этих звездных понтиков.»

«Какие вы красивые, проживите вместе еще 100 лет!» — пишут почитатели Газманова.

Ранее 5-tv.ru писал о рассказе Олега Газманова о том, как он много лет боролся со страшным недугом.