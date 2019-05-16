Олег Газманов рассказал о многолетней борьбе со страшным недугом

Российский певец Олег Газманов в программе Леры Кудрявцевой на телеканале НТВ рассказал о главных страхах и секретах своей жизни. Сообщает сайт KP.RU.

Несколько лет назад медики практически вынесли ему приговор, поставив диагноз — онкологическое заболевание поразившее голосовые связки. Для Газманова вердикт врачей стал ударом, но рядом оказались близкие и родные для него люди — супруга Марина и его горячо любимые дети.

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Поддержка семьи и крепкий дух певца помогли справиться со столь страшным заболеванием и полноценно вернуться на сцену.

Газманов познакомился со своей любимой супругой еще в 1998 году. До брака с певцом Марина была замужем за братом основателя «МММ» Сергея Мавроди Вячеславом и родила ему сына Филиппа, которого Газманов впоследствии усыновил. Пара поженилась в 2003 году. У певца также есть сын от первого брака — Родион Газманов, в браке с Мариной у него родилась дочь Марианна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на приемного сына певца набросилась общественность и СМИ, посчитав, что Филипп слишком кичится своим богатством. Позднее Газманов раскрыл для всех информацию о том, сколько и как зарабатывают его дети.