Путину представили передовые разработки в области искусственного интеллекта

, 21:54 Эфирная новость 20

Президент России посетил школу программирования «Школа 21», где ему показали разработки в области искусственного интеллекта.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Владимир Путин впервые провел совещание по развитию искусственного интеллекта в стране. Правительство подготовило специальную программу: проект, на который в ближайшие годы хотят выделить 90 миллиардов рублей. Сейчас десятки триллионов рублей расписаны на 12 нацпроектов, и в рамках некоторых из них, например, «образование», «наука» или «цифровая экономика», можно было бы развивать и это направление. Но искусственному интеллекту решено уделить особое внимание.

На чемпионате мира по программированию восьмой год подряд побеждает команда из России. Так что есть кому взяться за дело — ведь без внедрения искусственного интеллекта невозможно построение полноценной «цифровой экономики».

Подробнее — смотрите в сюжете Георгия Гривенного.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин назвал монополию в сфере искусственного интеллекта способом стать «властелином мира».

Читайте также

Роскомнадзор пригрозил блокировкой «Яндекс.Видео» из-за пиратского контента

Советский Союз, США, Google — биография Сергея Брина
+21° Днём +17°
Ночью +7°
65.06
0.15 72.42
0.01
Гороскоп на 30 мая: Козероги, вы в опасности!

Последние новости

22:11
Видео: полиция Петербурга провела рейд по незаконным торговым точкам
21:54
Путину представили передовые разработки в области искусственного интеллекта
21:41
«Прежде всего я художник» — Федор Конюхов посетил свою выставку в Русском музее
21:28
Вино XVII века, найденное на затонувшем корабле, уйдет с молотка. Причем его нельзя выпить
21:13
Видео: портрет космонавта Алексея Леонова закрепили на внешней обшивке МКС
20:43
«Мое солнце!»: Ротару опубликовала фото с младшей внучкой в день ее 18-летия
20:31
«Весла достаем» — майский ливень с градом застал москвичей врасплох
20:15
Ралли «Шелковый путь» в 2019 году пройдет по новому маршруту
20:10
Отца и мать брошенной семимесячной девочки задержали в Петербурге
20:02
Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву 13 июня
19:58
Звезда Comedy Woman призналась, что потеряла надежду когда-нибудь выйти замуж
19:55
Из-за опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ возбудили уголовное дело
19:48
«Гармоничная пара»: Станислав Бондаренко поделился фото с партнершей по сериалу
19:42
Видео: Владимир Путин назвал условие для превращения страны во «властелина мира»
19:39
«Запутался»: бывшая жена Ивана Краско о решении актера уйти в дом престарелых
19:30
Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео
19:25
Зеленский просит Раду уволить глав МИД, Минобороны и СБУ
19:11
Газманов поделился романтическим видео с женой в постели
18:57
Видео: Передовой противоминный тральщик «Владимир Емельянов» спущен на воду в Петербурге
18:36
«Чудо как хороша»: Ирина Пегова порадовала поклонников очередным фото из Франции

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

ПРЕМЬЕРА. «Моя правда. Счастливый случай Алексея Кортнева»

В воскресенье, 3 июня, сразу после развлекательной программы «Светская хроника» в эфире Пятого канала смотрите премьерный выпуск проекта «Моя правда». Его герой — Алексей Кортнев.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Таблоид

Звезда «Игры престолов» Иван Реон рассказал, почему недоволен финалом сериала

Накануне финального эпизода «Игры престолов», Петербург посетил Иван Реон, сыгравший роль Рамси Болтона.

Интервью