Путину представили передовые разработки в области искусственного интеллекта

Владимир Путин впервые провел совещание по развитию искусственного интеллекта в стране. Правительство подготовило специальную программу: проект, на который в ближайшие годы хотят выделить 90 миллиардов рублей. Сейчас десятки триллионов рублей расписаны на 12 нацпроектов, и в рамках некоторых из них, например, «образование», «наука» или «цифровая экономика», можно было бы развивать и это направление. Но искусственному интеллекту решено уделить особое внимание.

На чемпионате мира по программированию восьмой год подряд побеждает команда из России. Так что есть кому взяться за дело — ведь без внедрения искусственного интеллекта невозможно построение полноценной «цифровой экономики».

Подробнее — смотрите в сюжете Георгия Гривенного.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин назвал монополию в сфере искусственного интеллекта способом стать «властелином мира».