Видео: Владимир Путин назвал условие для превращения страны во «властелина мира»

Страна, которая сможет создать монополию в сфере искусственного интеллекта, будет владеть всем миром. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 30 мая, во время совещания по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта.

«Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны — тот станет властелином мира», — уверен российский лидер.

Путин призвал создать правовую базу для использования искусственного интеллекта

Путин пояснил, что механизмы искусственного интеллекта способны принять наиболее правильное решение в режиме реального времени, проанализировав огромный объем данных. Это, отметил президент, позволяет получить «колоссальные преимущества» в результативности и качестве. Кроме того, в мировой истории нет аналогов таких разработок, которые в той же мере влияли бы на экономику, производительность труда, образование и здравоохранение, повседневную жизнь людей.

«И мы, конечно, должны обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта, это важнейшее условие состоятельности нашего бизнеса и экономики, качества жизни граждан России, безопасности и обороноспособности государства», — добавил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о приостановке действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.