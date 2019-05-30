Федор Конюхов пришел на выставку своих картин в Русском музее в Петербурге, которая открылась во время этапа кругосветки на весельной лодке в Тихом океане.

Бесстрашный странник заявил, что прежде всего является художником, а только потом путешественником.

«Когда был шторм в океане, я думал: надо выкарабкаться, иначе будет посмертная выставка», — пошутил Конюхов

Страдающая от похмелья Асмус выложила фото из пустыни

Он добавил, что за всю жизнь написал три тысячи картин, но и подумать не мог, что будет выставляться в Русском музее.

«Русский музей я всегда воспринимал как храм», — сказал Конюхов.

Выставка картин Федора Конюхова в Русском музее проходит с 28 марта по 13 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о нескольких рекордах, который российский путешественник установил в Тихом океане.