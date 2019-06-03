Певица Глюкоза опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой моет свою роскошную иномарку.
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Образ знойной сотрудницы автомойки пришелся по вкусу подписчикам. Оно и понятно — кто бы отказался от такой услуги. Артистка позирует в топе, шортах и на шпильках. Поклонники звезды засыпали ее комплиментами.
«Дорогая мойка, наверное........😍»;
«Очень крутое фото! Наташа, ты бомба, самая красивая»;
«Ведро. Машина. Зной и Лето. Она красива. Есть Вода. Так много солнца. Много лета. Влюбился. Блин. Она звезда»;
«Одна красавица моет другую»;
«Две красотки».
Ранее Глюкоза предстала перед подписчиками в полуголом виде.