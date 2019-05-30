«Красота наводит красоту» — Глюкоза в шортах намыла свою машину

, 22:45 Фото 97

Российская певица предстала перед подписчиками в образе знойной автомойщицы.

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Фото, видео: Instagram @chistyakova_ionova

Певица Глюкоза опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой моет свою роскошную иномарку.

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Образ знойной сотрудницы автомойки пришелся по вкусу подписчикам. Оно и понятно — кто бы отказался от такой услуги. Артистка позирует в топе, шортах и на шпильках. Поклонники звезды засыпали ее комплиментами.

«Дорогая мойка, наверное........😍»;

«Очень крутое фото! Наташа, ты бомба, самая красивая»;

«Ведро. Машина. Зной и Лето. Она красива. Есть Вода. Так много солнца. Много лета. Влюбился. Блин. Она звезда»;

«Одна красавица моет другую»;

«Две красотки».

Instagram @chistyakova_ionova

Ранее Глюкоза предстала перед подписчиками в полуголом виде.

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