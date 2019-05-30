«Ух, какая!»: фанаты не смогли прочитать пост Серябкиной из-за сексуального фото

Ольга Серябкина, больше известная под псевдонимом MOLLY, рассказала о глубоком смысле нового клипа в свойственной ей сексуальной манере. Откровенную историю певица сопроводила откровенными снимками.
Страдающая от похмелья Асмус выложила фото из пустыни
На странице экс-участницы SEREBRO в Instagram появились снимки Серябкиной в фиолетовом освещении. Ольга позирует в черном белье на фоне раковины. Под сексуальными кадрами артистка решила рассказать о значении сцен с собаками в своем новом видеоролике.
Однако подписчики артистки в Instagram честно признались, что не смогли прочитать длинный текст из-за того, что отвлеклись на горячие фото певицы.
«Женюсь!»
«Оль, ты выставляешь такие фото, что надо силу Таноса, чтобы опустить взгляд на текст!»
«Ух, какая!» — высказали свое мнение фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольгу Серябкину преследует маньяк.