«Ух, какая!»: фанаты не смогли прочитать пост Серябкиной из-за сексуального фото

Ольга Серябкина, больше известная под псевдонимом MOLLY, рассказала о глубоком смысле нового клипа в свойственной ей сексуальной манере. Откровенную историю певица сопроводила откровенными снимками.

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На странице экс-участницы SEREBRO в Instagram появились снимки Серябкиной в фиолетовом освещении. Ольга позирует в черном белье на фоне раковины. Под сексуальными кадрами артистка решила рассказать о значении сцен с собаками в своем новом видеоролике.

Однако подписчики артистки в Instagram честно признались, что не смогли прочитать длинный текст из-за того, что отвлеклись на горячие фото певицы.

«Женюсь!»

«Оль, ты выставляешь такие фото, что надо силу Таноса, чтобы опустить взгляд на текст!»

«Ух, какая!» — высказали свое мнение фанаты.

Instagram @serebro_official

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольгу Серябкину преследует маньяк.