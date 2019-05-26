Ольга Серябкина рассказала о маньяке, который преследует ее и угрожает

Ольга Серябкина поделилась своими страхами с подписчиками — она рассказала, как ее преследует маньяк. Певица, выступающая под псевдонимом MOLLY, выложила пост в Instagram, посвященный клипу на песню «Не плачу». В подписи она рассказала, как для съемок ей пришлось «установить контакт с каждым из страхов», среди которых были и старые, и новые.

Instagram @serebro_official

Ольга призналась, что она давно боится кукол, замкнутого пространства и высоты. К этому добавился недавний страх — ее начал преследовать неизвестный маньяк. Серябкиной даже пришлось нанять охрану, чтобы чувствовать себя в безопасности.

«Это очень сильный клип. Особенно, после того, как читаешь к нему предысторию и десять фактов о нем. Появляются мурашки. Очень сильно, качественно и красиво»

«Оля, а мне кажется, невозможно до конца побороть свои страхи. Ты просто героиня. Но самый большой страх — это, наверное, когда тебя преследуют и угрожают тебе?» — спрашивают подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Серябкина в купальнике, едва прикрывающем грудь, свела юзеров с ума.