Киркоров и Николаев оценили фото детей Галкина и Пугачевой

Максим Галкин продолжает радовать подписчиков историями из жизни детей — Гарри и Лиза уже прочно полюбились фолловерам Instagram телеведущего. На этот раз Галкин выложил совместную фотографию с детьми, вероятно, на природе.

«Доброй ночи», — желает подписчикам Галкин в подписи.

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В комментариях у Галкина собралось целое «созвездие» — Филипп Киркоров оставил лаконичное эмоджи, а Игорь Николаев рассказал о скорой встрече.

«Привет, ребята, скоро увидимся!» — написал музыкант.

Instagram @maxgalkinru

Фотографию Галкиных лайкнула Алена Краснова — она приходится невесткой Алле Пугачевой и женой Никите Преснякову.

Ранее 5-tv.ru показывал, как мокрый Галкин «отжигает» под песню Ротару.