Часть фасада упала на крышу машины в Санкт-Петербурге вечером 30 мая — удар на себя приняло панорамное стекло, которое, однако дало трещину. Как сообщает телеканал «78», происшествие случилось на Малом проспекте Петроградской стороны Северной столицы.

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В момент падения куска фасада внутри машины был человек, но он не пострадал. Под угрозой оказались прохожие, которые за мгновение до падения штукатурки шли по тротуару, но, к счастью, никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о массовой аварии на улице Лени Голикова — там разом столкнулись пять автомобилей. Момент ДТП с участием микроавтобуса и нескольких легковушек попал на камеры наблюдения.