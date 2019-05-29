Момент массовой аварии в Петербурге попал на видео

В распоряжении 5-tv.ru оказалась запись с камеры наблюдения, которая запечатлела момент массовой аварии на юге Петербурга.

ДТП произошло у дома № 62 по улице Лени Голикова, в нем участвовали пять автомобилей. На кадрах видно, что в какой-то момент микроавтобус вылетает на встречную полосу и, совершив лобовое столкновение с легковым автомобилем, переворачивается. Дорожное происшествие коснулось, в том числе припаркованного на проезжей части транспорта.

В результате столкновения пострадали три человека, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. До этого сообщалось о двоих пострадавших.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Ленинградской области, где в аварию угодил автомобиль ДПС.