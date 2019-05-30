«Мой мальчик!»: Потап помог сыну сочинить рэп для выпускного

Свадьбу рэпера Потапа и певицы Насти Каменских обсуждают все пользователи сети. Сами влюбленные тоже регулярно делятся с подписчиками фотографиями с медового месяца. Однако Алексей Потапенко (настоящее имя Потапа — Прим. ред.) не забывает и еще об одной важной части своей жизни — сыне от первого брака.

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Артист опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором 11-летний Андрей выступает на выпускном — в этом году он окончил младшую школу. Мальчик читает рэп вместе со своим одноклассником. Как оказалось, Потап тоже принимал участие в создании трека.

«Мой мальчик, с выпускным! Я рад, что вложил частичку себя в ваше выступление! Вы молодцы!», — цитирует Teleprogramma.pro Потапа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настя Каменских рассказывает о своих отношениях с Потапом.