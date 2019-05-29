Губернатор Приморья наградил героя, спасшего двоих детей из пожара

Продолжение получила история удивительного спасения детей из пожара в приморском городе Фокино. В эти минуты губернатор Приморья Олег Кожемяко наградил Алексея Резниченко, который вытащил из пылающей квартиры соседских детей. Мы рассказывали об этом накануне. После того, как материал вышел в эфир, о приморском герое узнала вся страна, а местные власти решили наградить земляка.

«Для всех — это яркий пример как нужно поступать в таких ситуациях настоящим парням — не боясь ничего», — заявил во время награждения Кожемяко.

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Алексей Резниченко находился дома, когда загорелась квартира этажом ниже. Не раздумывая, молодой человек бросился на помощь. Свесившись с балкона на седьмом этаже, он по очереди на руках вытащил двух девочек из охваченной огнем квартиры.