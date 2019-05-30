Дроны под контроль: Беспилотные аппараты обяжут регистрировать с осени

Начиная с осени, беспилотные аппараты подлежат обязательной регистрации. Речь идет о беспилотных летательных аппаратах весом от 250 граммов до 30 килограммов, сообщают «Известия»

Минтранс разработал законопроект, который уже одобрили в Правительстве. Информацию об имеющемся беспилотном летательном аппарате (БПЛА) россияне будут обязаны предоставить в Росавиацию в течение 10 дней с момента вступления в силу закона.

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Поставить БПЛА на учет россияне смогут через почту, через портал госуслуг или специальный ресурс Росавиации.

Для регистрации дрона нужно предоставить паспорт, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), данные о месте жительства, адрес электронной почты и номер телефона. Этот список касается физических лиц. Зарегистрировать БПЛА станет возможным во всех уголкам России. Учетная запись будет отражаться в соответствующей базе данных.

Исключением являются иностранные граждане, которые привезли с собой аппараты для спортивных состязаний.

В случае утери БПЛА владелец должен сообщить об этом и написать заявление.

Какое наказание ждет тех, кто умолчит о наличии беспилотного летательного аппарата, в Минтрансе не уточнили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что создан беспилотник, способный обездвижить или «ослепить» нарушителя порядка.