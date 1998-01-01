В России появятся судьи для беспилотников

, 14:19 90

О том, что в РФ скоро появится профессия судьи для беспилотных машин, рассказали эксперты Национальной технической инициативы (НТИ) «Автонет».

Фото: www.globallookpress.com

Специалисты сообщают, что в скором времени на рынке труда появится новая специальность. Профессия займет свое место в сфере юриспруденции и будет касаться регулирования работы беспилотного транспорта.

По сути люди с такой профессией будут своего рода судьями для беспилотников. Как отмечают эксперты «Автонет», в список дисциплин, которым будут обучать будущих специалистов, войдут как естественные и общественные, так и технические науки.

— Самые ценные компетенции для будущих судей — наличие критического мышления, высокая скорость принятия решений, а также цифровая грамотность, — подчеркивают эксперты.

Обучать новой специальности в России начнут уже после 2020 года — к этому времени появится список вузов, которые займутся разработкой и внедрением инновационной образовательной программы. Эта задача частично входит и в так называемую «дорожную карту» самого НТИ «Автонет». Как сообщает издание «Экономика сегодня», организация составит план разработки концепции и классификатора «профессий будущего».

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в России работают над созданием беспилотников для борьбы с дронами.

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