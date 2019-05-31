На 67-м году жизни умер член правительства Черномырдина Владимир Машиц

Экс-член российского правительства Владимир Машиц скончался в возрасте 66 лет. По словам бывшего министра экономики Андрея Нечаева, Машиц продолжительное время болел и причиной его смерти стала онкология. Несмотря на тяжелый недуг, он продолжал заниматься научной деятельностью в Институте экономической политики, сообщает РБК.

Владимир Машиц был выпускником экономического факультета МГУ. С 1991 по 1992 годы занимал пост председателя Государственного комитета РСФСР (с 16 мая 1992 года — Российской Федерации) по экономическому сотрудничеству с государствами-членами СНГ. В правительстве, председателем которого был Виктор Черномырдин, Машиц занимал пост исполняющего обязанности министра по сотрудничеству с государствами-участниками СНГ (1994–1995 годы), первым заместителем главы того же министерства (1995–1996 годы). Министерство ликвидировали в 1998 году.

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