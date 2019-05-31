Милонов объяснил, почему предлагает лечить нудистов — интервью

, 18:41 Эксклюзивное интервью 57

А всем, у кого «чешется толерантность», депутат Госдумы посоветовал помазать ее «консервативной мазью».

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Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил в интервью 5-tv.ru, почему считает необходимым не только привлекать нудистов к ответственности за хулиганство, но и лечить. Политик убежден, что ходить без штанов ненормально и что с ним солидарны в этом и обычные граждане, и медики.

«Можно сколько угодно пытаться навязать нам свою точку зрения микроскопического вонючего меньшинства, но это не будет правдой. Ходить без штанов нельзя. Никто им не давал наши пляжи, наши реки, наш залив никто им не подарил, чтобы они там вели себя таким разнузданным образом», — заявил Милонов.

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Эти хулиганские действия должны пресекать местные отделы полиции, а тем, у кого «чешется толерантность», депутат рекомендует «помазать ее консервативной мазью». Часть нудистов политик относит к числу политических экстремистов и наркоманов, а большинство считает психически больными людьми и извращенцами.

«Потому что если человек ходит без штанов в публичном месте, надо держать ухо востро, потому что непонятно, что этому сумасшедшему взбредет в голову еще. Поэтому подобру-поздорову смирительную рубашку, галоперидол, клизма — и на лечение», — заключил Виталий Милонов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Музея искусств в Колумбии пригласил нудистов на выставку, посвященную обнаженной натуре, посетители, разумеется, пришли без одежды. День открытых дверей для любителей разгуливать в чем мать родила устроила и парижская галерея современного искусства.

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