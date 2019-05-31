Президент Украины Зеленский утвердил новый состав СНБО

Время Александра Турчинова во главе Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) подошло к концу. 28 мая новый президент Незалежной подписал указ, согласно которому он сам возглавит ведомство, а секретарем станет Александр Данилюк, бывший министр финансов. В пятницу, 31 мая, главой Незалежной был подписан еще один документ, согласно которому утвержден новый состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В состав Совета также вошли первый замглавы СБУ Иван Баканов, глава президентской администрации Андрей Богдан, министр финансов Оксана Макарова, заместители главы администрации Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, а также новый начальник Генштаба Руслан Хомчак.

Турчинов подал в отставку 17 мая. Он ушел с поста одновременно с Петром Порошенко. Должность секретаря СНБО Турчинов занимал с декабря 2014 года. 30 мая стало известно, что он отказался участвовать в ближайших парламентских выборах по приглашению Порошенко.

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