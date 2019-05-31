Какая погода будет в первые летние дни в Петербурге и Ленобласти

Лето для жителей Петербурга и Ленинградской области начнется со вполне комфортной погоды. Как 5-tv.ru рассказал метеоролог Юрий Куткевич, 1-го и 2 июня в регионе ожидается еще неустойчивая погода, но с понедельника температура будет повышаться.

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«В субботу без осадков, а в воскресенье — дожди. Температура по ночам — плюс 10-12 градусов, а днем — 15-17 градусов. Но уже с понедельника, 3 июня, до конца недели погоду будет определять антициклон, который располагается над западными и центральными областями России. Ветер будет преимущественно южных направлений и от слабого до умеренного. Будет много солнца, осадков не ожидается. Температура будет расти: в начале недели она составит около 20 градусов, а затем будет повышаться до 23 — 25 градусов тепла», — рассказал специалист.

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