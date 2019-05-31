Роструд напомнил о возможности сокращения рабочего дня в жару

Федеральная службы по труду (Роструд) и занятости напоминает: рабочий день может быть сокращен из-за жары на час и более, в зависимости от типа работы.
Если труд работников связан с постоянной ходьбой, физическими нагрузками и переноской тяжестей, то их рабочий день должен быть сокращен уже при температуре 26,5 градусов.
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Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в жаркую погоду работодатель обязан обеспечить в помещениях кондиционирование и дать сотрудникам возможность делать перерывы. Также на рабочих местах в жару должна быть питьевая вода и медикаменты.
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