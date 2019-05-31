Роструд напомнил о возможности сокращения рабочего дня в жару

Федеральная службы по труду (Роструд) и занятости напоминает: рабочий день может быть сокращен из-за жары на час и более, в зависимости от типа работы.

«Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градуса, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа» , — цитирует Роструд РИА Новости.

Если труд работников связан с постоянной ходьбой, физическими нагрузками и переноской тяжестей, то их рабочий день должен быть сокращен уже при температуре 26,5 градусов.

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Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в жаркую погоду работодатель обязан обеспечить в помещениях кондиционирование и дать сотрудникам возможность делать перерывы. Также на рабочих местах в жару должна быть питьевая вода и медикаменты.

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