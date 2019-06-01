Календарное лето начнется на большей территории РФ с теплой погоды

Долгожданное лето начнется на большей территории России с благоприятной теплой погоды. Как 5-tv.ru рассказал метеоролог Юрий Куткевич, во второй половине предстоящей недели в ряде регионов все же наступит похолодание.

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«В начале наступающей недели и выходные в центральных и южных районах погода благоприятная и теплая, но во второй половине недели антициклон принесет холод в Поволжье и на Урал. Там пройдут дожди и температура понизится во второй половине недели», — рассказал специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ближайшие дни.