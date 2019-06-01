Ученые из Кембриджского университета выяснили, как быстро похудеть к лету, не чувствуя при этом голод. По мнению специалистов, самым эффективным способом борьбы с лишним весом является создание дефицита калорий. Если тратить энергии больше, чем потреблять, можно довольно быстро сбросить несколько лишних килограммов, пишет ФАН.

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Однако, зная это правило, многие применяют его во вред собственному здоровью. Довольно часто встречаются случаи, когда люди изнуряют себя диетами, оставляя при этом организм без необходимых веществ.

Эксперты советуют не уменьшать количество потребляемой еды, а изменить свой рацион, включив в него больше низкокалорийных продуктов. Жирную пищу лучше заменить на богатые клетчаткой овощи, фрукты и цельнозерновые злаки. Также рекомендуется употреблять продукты с высоким содержанием белка.

Немаловажную роль при похудении играет пища, ускоряющая обмен веществ. Ученые советуют обратить внимание на орехи, авокадо и оливковое масло, которые содержат полезные жиры, способствующие улучшению пищеварения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал еще об одном простом способе похудеть к лету.