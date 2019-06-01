Школьницы в Нижегородской области жестоко издевались над сверстником и снимали это на видео

В сети появилось шокирующее видео, на котором девочки-подростки избивают и унижают своего сверстника. Как сообщает портал NN.RU, инцидент произошел в закрытом городе Сарове.

Из видеоролика становится понятно, что подросток по имени Саша отказался встречаться с одной из участниц показательного избиения, Аней. За это отвергнутая пассия и ее подруги решили жестоко отомстить строптивому кавалеру. В кадре молодого человека хлещут по щекам, бьют по голове кулаками и ногами, стегают проводом от телефона. Кроме побоев, девушки унижали своего сверстника словесно, но и этого им показалось мало — за отвергнутую любовь, Саше плюнули в рот, облили какой-то жидкостью, а в довершение пытались стянуть с него брюки.

Молодой человек на протяжении всей экзекуции не пытался дать агрессивным сверстницам отпор. Примечательно, что на протяжении все показательной акции унижения, отвергнутая возлюбленная задавала подростку один и тот же вопрос, станет ли он встречаться с ней снова, а не получив желаемого ответа, продолжала избивать молодого человека.

В настоящее время известно, что имена участников жестокого видеоролика стали известны полиции, ведется проверка.

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