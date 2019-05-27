В Петербурге сотрудниками регионального МВД РФ при участии полиции Красносельского района задержаны подозреваемые в ограблении и избиении 85-летней петербурженки, жительницы блокадного Ленинграда.

«Установлено, что злоумышленники под видом сантехников проникли в квартиру 85-летней блокадницы. Они жестоко избили пожилую женщину и, похитив ценные вещи, скрылись. Пенсионерка с серьезными травмами госпитализирована в одну из городских клинических больниц», — рассказала о деталях преступления официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве добавили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия». Один из задержанных является ранее судимым за незаконный оборот наркотиков разнорабочим жилищной службы. Данные по второму подозреваемому не сообщается. Один из участников преступления заключен правоохранителями под стражу.

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