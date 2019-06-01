Российский рэпер Нигатив (настоящее имя Владимир Афанасьев) сообщил в соцсетях об исчезновении своей пожилой мамы Евгении Николаевне Афанасьевой. 75-летняя женщина ушла из дома в станице Тбилисская на Кубани 30 мая.

instagram @ niggativ_v

По словам музыканта, у его мамы прогрессирующая деменция и бывают провалы памяти.

«Она с отцом живет, раньше уходила, но недалеко. И папа за ней ухаживает-приглядывает и обычно успевал перехватить», — сказал Афанасьев в телефонном интервью 5-tv.ru.

Он уточнил, что сейчас пропавшую ищет полиция и волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пропаже солиста музыкальной группы «Мама не узнает» Арсения Марушева.