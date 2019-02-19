Пропавший солист молодежной группы «Мама не узнает» нашелся

Солист самарской молодежной группы «Мама не узнает» Арсений Марушев, который неделю назад «пропал» в Санкт-Петербурге, нашелся. Об этом сообщила знакомая певца в беседе с журналистами телеканала 78. Где он находился все это время, не уточняется.

Музыкант не выходил на связь с родными с 12 февраля.

Сообщается, что 12 февраля Марушев должен был выступить в клубе «Юнион». Однако организаторы концерта так и не дождались музыканта. Также с этого дня 22-летний молодой человек больше не выходил на связь с друзьями и родственниками.

Отмечается, что отец Арсения Марушева подал заявление в полицию. Кроме того, к поискам музыканта подключились добровольцы.

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