Телеведущая Лера Кудрявцева больше не скрывает от публики свою девятимесячную дочку. До сих пор теледива не решалась показать лицо своей малышки. Однако на этот раз она разместила в Instagram фото Машеньки в нарядном платье и трогательно подписала:

«Пусть все детки на планете будут счастливы».

Instagram @leratv

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Возможно, Лера передумала под воздействием своего мужа и отца девочки хоккеиста Игоря Макарова, который ранее уже выкладывал в соцсети семейные фото.

Недавно все семейство наслаждалось отдыхом в солнечном Майами.

Ранее Кудрявцева рассказала о прелестях разницы в возрасте с мужем.