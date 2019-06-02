Гороскоп на 2 июня: Овны, отмените все планы

Овны, точного рецепта справиться с эмоциональным напряжением нет. Это индивидуальный процесс. Что нужно сделать сегодня: отмените все свои планы, лучше остаться дома — понежиться в постели, посмотреть интересный сериал с попкорном. Тельцы, пришло время заняться своим физическим состоянием. Не бойтесь экспериментировать, попробуйте выйти из зоны комфорта. Весы, выбрав новый путь, вам придется отказаться от чего-то в прошлом. Ваша жизнь меняется.

Овен — гороскоп на сегодня, 2 июня

Овны, нет никакого рецепта, как справляться с эмоциональной неудовлетворенностью. Что необходимо вам сегодня: отмените все свои планы, лучше остаться дома — понежиться в постели, посмотреть интересный сериал с попкорном. Не позволяйте никому вторгаться в ваше пространство и мешать вам отдыхать. Космический совет: отмените все свои планы, лучше остаться дома. Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июня

Телец — гороскоп на сегодня, 2 июня

Тельцы, займитесь спортом! Решитесь сделать то, что давно планировали, но никак не находили времени. Вам необходимо выйти из зоны комфорта, чтобы почувствовать прелести жизни. Например, встаньте рано утром и отправьтесь на пробежку, если раньше никогда этого не делали. Или запишитесь на тренировку по боксу. А вот вечером можете позволить себе бокальчик вина или молочный коктейль в компании друзей.

Космический совет: выйдите из зоны комфорта.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 2 июня

Когда вы в последний раз танцевали под свою любимую песню или целовались так, что кружится голова? Время любовных приключений, Близнецы. Если вы только познакомились с кем-то, наслаждайтесь периодом ухаживания. Придумайте что-нибудь этакое! Позвольте себе легкий флирт с любимым человеком или с совсем незнакомым, который вызвал интерес. Вот увидите, вам ответят взаимностью.

Космический совет: время любовных приключений. Действуйте, Близнецы.

Рак — гороскоп на сегодня, 2 июня

Раки, сегодня вас ждут интересные знакомства. Этот человек или эти люди станут вашим источником вдохновения. Вы посмотрите на вашу жизнь совсем под другим углом. Те, кто давно в отношениях или в браке, почувствуют новую искру. Дайте, волю своим чувствам, эмоциям и сексуальным желаниям.

Космический совет: вы встретите человека, который вас вдохновит.

Лев — гороскоп на сегодня, 2 июня

Львы, как здорово открывать новые пути, новые возможности. Вы находитесь на пути, который приведет в будущее ваших грез. Но тут важно помнить один момент: единственное, что может помешать — это страх. Страх неудачи. Ваш девиз на сегодня: «лучше жалеть, что сделал, чем жалеть, что не сделал».

Космический совет: «лучше жалеть, что сделал, чем жалеть, что не сделал».

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июня

Дева — гороскоп на сегодня, 2 июня

Хотите услышать что-то ужасно банальное? Любовь в воздухе, Дева, и она в центре вашего внимания. Будьте готовы начать все заново с тем, кого вы любите, или простить второй половинке то, что «сидит» в вашей голове. Вам потребуется много мужества, чтобы признать свои истинные чувства. Позволяя себе быть немного уязвимым, к вам придет откровение. Космический совет: любовь витает в воздухе и она центре вашего внимания.

Весы — гороскоп сегодня, 2 июня

Выбор нового пути подразумевает прощание со старым. Такова жизнь. Но уверены ли вы на 100%, что все делаете правильно? Взвесьте все «за» и «против». Оцените риски. Изменения вас ждут, и глобальные, но какой именно исход этих перемен, зависит только от вас.

Космический совет: ваша жизнь в корне измениться.

Скорпион — гороскоп сегодня, 2 июня

Трудно не испытывать завистливые взгляды, когда вы «на коне». Вы даже можете узнать, что кто-то распространяет злобные слухи про вас. И люди, которые вам улыбаются, за спиной «перетирают кости». Что вам необходимо: уверенность. В конце концов — вы самодостаточный человек, у которого сейчас «белая» полоса. Не дайте недоброжелателям ее спугнуть!

Космический совет: вам «перемывают кости», не обращайте внимания на злопыхателей.

Стрелец — гороскоп сегодня, 2 июня

Стрельцы, не позволяйте душевной боли быть причиной, по которой вы закрываетесь от мира, от любви. То, что Вселенная предлагает, одновременно и безумно, и прекрасно. Откройте ваши глаза, чтобы увидеть знаки, которые она вам посылает. Не держите ни на кого зла, отпустите обиду на врагов. Это поможет вам развиваться дальше.

Космический совет: не позволяйте душевной боли быть причиной, по которой вы закрываетесь от мира.

Козерог — гороскоп сегодня, 2 июня

Проснитесь, Козероги! Позвольте себе выйти за пределы своих возможностей. Вселенная дает вам шанс поделиться своей силой с окружающими. Некоторых из вас ждет карьерный рост на руководящие должности. У вас есть то, что нужно, чтобы вдохновить других и реализовать свой потенциал.

Космический совет: не только забирайте, но и делитесь с окружающими.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июня

Водолей — гороскоп сегодня, 2 июня

Водолеи, у вас плотный график. Но вам необходимо грамотно распределить свои ресурсы. Ключ к повышению производительности лежит на поверхности. Во-первых, напишите план, во-вторых, следуйте ему. На первый раз просто, не так ли? Но вы должны сами нести отчет перед собой. Станьте самым строгим критиком для себя.

Космический совет: вам необходимо грамотно распределить свои ресурсы.

Рыбы — гороскоп сегодня, 2 июня

Рыбы, найдите минутку, чтобы понять, как далеко вы продвинулись с тех пор, как начали идти по выбранному пути. Это также время поделиться своими творческими идеями с миром. У вас все здорово получается! Отпустите страхи, что вас неправильно поймут или не оценят ваш талант. Злопыхателей вокруг много. Ваше внимание к деталям поможет вам найти верное решение.

Космический совет: время поделиться своими творческими идеями с миром.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июня.