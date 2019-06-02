Умер философ Мишель Серр

Во Франции скончался философ, писатель и социолог Мишель Серр, сообщает агентство France Presse.

Отмечается, что французский мыслитель умер в окружении родных в возрасте 88 лет.

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Мишель Серр был членом Французской академии, а также кавалером, офицером, командором и великим офицером ордена Почетного легиона, ордена «За заслуги», лауреатом литературной премии Медичи.

Француз стал автором около 80 книг, многие их которых были переведены на русский язык. В последние годы Серр вел преподавательскую деятельность.

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