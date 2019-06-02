Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июня

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Астролог Сергей Седашёв специально для 5-tv.ru составил прогноз для всех знаков зодиака на грядущую неделю.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Овен Телец
Близнецы Рак
Лев Дева
Весы Скорпион
Стрелец Козерог
Водолей Рыбы

Неделя с 3 по 9 июня принесет немало идеализма и рассеянности большинству знаков зодиака. Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз на неделю. Как оказалось, звезды советуют провести это время в создании уюта и гармонии и подведении итогов.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя будет конфликтной. «Я знаю, чего хочу, и никому не позволю со мной спорить» — вот ваше кредо на этот период. Звезды настоятельно советуют по возможности общаться письменно — чтобы успеть обдумать слова, которые вы собираетесь произнести.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцов ждет гармоничная и продуктивная неделя. Сейчас для вас самое время составить планы и даже помочь окружающим воспрять духом благодаря вашему настроению. В этот период вы гармоничны, продуктивны и деловиты

Близнецы — гороскоп на неделю

Период дней рождений начался у Близнецов — самое время задуматься о том, что вы хотели бы изучить или попробовать новое. Планы на ближайший год стоит строить именно сейчас и с учетом этих своих стремлений.

Рак — гороскоп на неделю

Раки будут энергичны и импульсивны — в результате этого велика вероятность конфликтов. Постарайтесь направить энергию на заботу об окружающих и налаживание внутренней гармонии. Звезды предупреждают: споров по возможности стоит избежать.

Лев — гороскоп на неделю

Гармоничной будет неделя для Львов — представители знака будут отличаться повышенным самосознанием и оптимизмом. Сейчас Львы знают, чего хотят, и способны сплотить людей как истинный лидер. Звезды настоятельно советуют этим воспользоваться.

Дева — гороскоп на неделю

Девы будут подвержены смешанному влиянию планет. Представители знака плохо понимают свои желания, но деятельны и энергичны на этой неделе. Постарайтесь тратить меньше времени на самокопание — лучше займитесь уборкой или реорганизацией пространства.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя отличается смешанным энергетическим влиянием. Вы хорошо знаете, чего хотите, но при этом попадаете в конфликтные ситуации, что не позволяет вам достигать желаемого. Постарайтесь не обращать внимание на негатив, и сосредоточьтесь на положительных ситуациях, которых тоже будет немало.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов очень благоприятная неделя, связанная с душевным подъемом, ощущением эмоциональной полноты и устойчивости, способности влиять на окружающих словом и делом. Это тот период, когда вы сможете максимально выразить свою сложную эмоциональную натуру, раскрыться окружающим, донести до них свои глубокие переживания. Возможно, вам этого давно не хватало. Воспользуйтесь моментом, чтобы достичь взаимопонимания с окружающими и обрести новую глубину взаимоотношений.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов сильно негармоничная неделя, связанная, прежде всего, с конфликтом между вашими высокими идеями и неспособностью донести их до окружающих. Вас понимают неправильно или проявляют к вам недостаточно уважения. Прояснение конфликта желательно отложить на некоторое время.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя связана с конфликтностью и неспособностью продуктивно трудиться. Также может быть сложно сосредоточиться и планировать свои дела. Желательно отложить сложные задачи на потом.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев очень гармоничная неделя, связанная с подъемом самосознания. Другими словами, вы хорошо понимаете, кто вы и зачем вы в этом мире. В такой период очень ценно спланировать свои действия на длительный срок вперед. Подумайте о том, чего вы хотите достичь, или обсудите этот вопрос с друзьями.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит неделя со смешанным влиянием энергий. Вы испытываете сильные положительные эмоции, но при этом вам сложно разобраться в себе. На предстоящей неделе вам будет лучше действительно приложить усилия к тому, чтобы утешать и подбадривать окружающих.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие знаки зодиака будут счастливее всего в паре друг с другом.

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Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июня

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