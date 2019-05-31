В Петербурге скончался легендарный футбольный тренер

Заслуженный тренер РФ Владимир Вильде скончался 31 мая в возрасте 75 лет в Петербурге. Как сообщила пресс-служба «Зенита», прославленный спортсмен начал тренировать воспитанников СДЮШОР «Смена» с момента ее основания — более полувека назад.

Благодаря его наставничеству трое его воспитанников стали чемпионами Европы среди юношей — Олег Саленко, Ян Бобровский и Павел Мочалин. Еще пять человек — чемпионами страны и призерами национального чемпионата в составе «Зенита» (Владимир Клементьев, Игорь Яковлев, Борис Чухлов, Александр Захариков и Вячеслав Малафеев) .

«Зенит» выражает соболезнования родным и близким Владимира Вильде», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Последнее время Вильде координировал работу филиала «Газпром»-Академии в Московском районе Северной столицы. Здесь же в понедельник, 3 июня, с ним состоится прощание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в городе на Неве завершилось чемпионское шествие «Зенита» на Дворцовой площади после сезона 2018/2019 Российской премьер-лиги.