Природная вакханалия: Крыша обрушилась на рок-фестивале Kozak Fest на Украине

На этоно-рок-фестивале Kozak Fest, который проходит в Днепропетровской области Украины, произошло обрушение крыши над сценой. Очевидцы происшествия публикуют многочисленные видео в социальные сети.
Причиной ЧП стала непогода — во время мероприятия там поднялся ураганный ветер, который стал буквально выкорчевывать с корнем деревья, а на головы почитателей рок-творчества обрушился сильный ливень.
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Музыкант Дмитрий Шуров на своей странице в социальной сети написал, что среди зрителей могут быть пострадавшие. Также мужчина добавил, что люди пытаются покинуть мероприятие, где творится настоящая природная вакханалия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ураган в Новосибирске срывает с домов крыши.