Природная вакханалия: Крыша обрушилась на рок-фестивале Kozak Fest на Украине

На этоно-рок-фестивале Kozak Fest, который проходит в Днепропетровской области Украины, произошло обрушение крыши над сценой. Очевидцы происшествия публикуют многочисленные видео в социальные сети.

Причиной ЧП стала непогода — во время мероприятия там поднялся ураганный ветер, который стал буквально выкорчевывать с корнем деревья, а на головы почитателей рок-творчества обрушился сильный ливень.

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Музыкант Дмитрий Шуров на своей странице в социальной сети написал, что среди зрителей могут быть пострадавшие. Также мужчина добавил, что люди пытаются покинуть мероприятие, где творится настоящая природная вакханалия.

«Творится хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких», — написал Шуров.

Instagram @dmitry_shurov dmitry_shurov

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