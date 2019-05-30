Видео: Ураган в Новосибирске срывает с домов крыши

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Пылевая буря, а следом за ней и жуткий ливень обрушились на город в четверг, 30 мая.

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Фото, видео: Вконтакте @Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», www.globallookpress.com, instagram @aksanna, @dasha_ascat

Тема:
Погода 3791

Ураган бушует в Новосибирске. О серьезной непогоде в городе стало известно в четверг, 30 мая.

На видеозаписи, появившейся в городском сообществе ВКонтакте, заметно, что мощные порывы ветра гнут деревья и сносят крыши с промышленных зданий.

Роликами, демонстрирующими непогоду, жители Новосибирска поделились и в Instagram. На всех записях видна белесая пелена — это песок, который сметает с земли сильным ветром.

«Че творится в Новосибирске?! Это же кошмар! Песчаная буря прям какая-то!», — поражены горожане (сохранена орфография пользователей — Прим.ред.).

Новосибирская служба эвакуации сообщила, что резкие изменения погоды произошли около 16:00 по местному времени (12:00 по московскому). Сначала в городе поднялся сильный ветер и началась пылевая буря, а затем на Новосибирск обрушился сильнейший ливень — улицы города буквально оказались затоплены.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мощный ураган пронесся над Ленинградской областью.

Тема:
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