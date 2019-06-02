Принцесса Монако увела мужа у российской модели. 32-летняя Шарлотта Казираги и 37-летний французский кинопродюсер Дмитрий Рассам официально сыграли свадьбу в субботу, 1 июня, в княжеском дворце. Раньше Рассам был женат на россиянке Марии Новоселовой, у них есть общая дочь Дарья. Роман Дмитрия с племянницей князя Монако Альбера II начался еще в 2017 году. Прошлым летом они собирались пожениться, однако свадьба была отложена — оказалось, что невеста ждет ребенка. Малыш Бальтазар родился в октябре 2018 года.

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Как пишет StaHit, церемония регистрации брака прошла во дворце Гримальди, на празднике присутствовали только самые близкие, в числе которых был и глава государства князь Альбер II. Тем не менее, гости выложили несколько видео с вечеринки в соцсети. На одной из записей братья принцессы Шарлотты бросают жениха в бассейн. Известно также, что молодоженам предстоит сыграть еще одну свадьбу. В следующем месяце Шарлотта и Дмитрий собираются отметить бракосочетание на юге Франции или в Италии.

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