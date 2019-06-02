Детские купе появятся в российских поездах уже в августе

Детские купе, специально оборудованные для маленьких пассажиров, появятся в российских поездах дальнего следования уже в августе 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Места для детей в таких купе будут снабжены специальными устройствами, защищающими от падения, а чтобы малышам было не скучно в пути, в поезде для них приготовят игрушки и настольные игры.

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Пилотный проект сначала будет реализован в поездах сообщением Москва — Анапа. В каждом вагоне появится по одному детскому купе. Первый рейс назначен на 22 августа. Билеты купить можно уже сейчас, их стоимость не отличается от цены на билет в обычном купе.

Поезда с детскими местами будут курсировать до 27 сентября, а потом специалисты изучат отзывы пассажиров и проанализируют целесообразность распространения такого опыта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РЖД обсуждает возможность существенно снизить стоимость проезда детей в поездах на время летних каникул.