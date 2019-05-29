Видео: Школьникам могут расширить скидки для проезда в поездах

На время летних каникул может существенно снизиться стоимость детских билетов на железнодорожный транспорт.

Обсуждается возможность ввести скидку в 50% на проезд детей в возрасте от семи до 10 лет. Сейчас такой льготой пользуются лишь школьники от десяти до 17 лет.

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Специалисты подсчитали — на это из федерального бюджета потребуется два миллиарда рублей. Кроме этого РЖД выводит на линии вагоны со специальными детскими купе. В них будут игрушки, настольные игры, книги, а нижние полки оборудуют устройствами для защиты от падений.

Первые вагоны с такими купе появятся на маршруте Москва-Анапа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вслед за материнским в России может появиться и отцовский капитал.