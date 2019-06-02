Военный прокурор Незалежной бьет в набат из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает экстренное совещание с Генштабом, руководством спецслужб и МИД после просмотра на YouTube любительского ролика.

Матиоса возмутило, что на видео излагается фантастический сюжет о захвате Румынией западной части Украины в 2022 году. Он написал в Facebook, что намерен инициировать по этому вопросу уголовное производство и раздаст на совещании главам ведомств соответствующие поручения. По его мнению, налицо — «свершение тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства».

«Даже „травоядные“ могут захотеть стать „хищниками“, если мы не будем защищать свое государство», — подчеркнул Матиос.

Видео было опубликовано на канале 30192, и за неделю набрало более 26,5 тысячи просмотров. В нем представляется, что через три года состоится объединение Бухареста и Кишинева, после чего румынские войска начнут операцию по возвращению входивших ранее в состав Румынии региона Буковина и части Одесской области. При этом одновременно в другой части Украины произойдет активизация деятельности ополченцев самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и вступление в конфликт России.

История завершается для Украины далеко не хэппи-эндом: Румыния возвращает себе утраченные ранее территории, Киев признает независимость Донбасса, а Одесса переходит под контроль России.

Автор ролика подписал его как «история войны из альтернативной реальности» и отметил, что видео является прологом к книге, которую он пишет.

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