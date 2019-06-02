Новые старые лица: Почему власть на Украине меняется, а проблемы остаются

За изменениями в Европе сейчас внимательно следят на Украине. Еще бы! В Брюсселе Незалежную нежно любят. Тут еще Владимир Зеленский попросил ЕС не отменять антироссийские санкции до тех пор, пока Россия не отдаст Украине Крым, а ДНР и ЛНР не вернутся на Украину. То есть фактически он призвал не отменять санкции никогда.

Новая администрация развернула бурную деятельность. Избавляется от наследия Порошенко. Да и его не прочь привлечь к чему-нибудь… к уголовному делу, например, за захват власти. Бывший президент тем временем создает новую партию и говорит, что не боится преследования. Но компьютеры из его вчерашних кабинетов почему-то бесследно пропали.

В Киев возвращается некогда гонимый Мишико Саакашвили. Его встречают, как героя… Светлана Бобруенко о жовто-блакитном хаосе.

Уровень секретности такой, что все знают: расследование точно идет, но никто ничего не видел.

«Правда, что только что здесь были обыски?»

«Я не знаю, я только туда иду»

То ли его обыскали — то ли сам все вынес.

«Говорят, еще стулья забрал?»

«Если они золотые, то мог»

«А серверы?»

«Серверы… Ну, если там что-то его касается, то, конечно, забрал».

Новый стеклянный офис Петра Порошенко — так широко разрекламированный в Интернете — только для европейских гостей — открыт и прозрачен. В этом вся суть политики экс-президента: для Европы — передом, для Украины задом.

На первом этаже новой штаб-квартиры Порошенко — отделение полиции, над козырьком надпись — сдается в аренду. Возможно, это непрозрачный намек на то, что офис партии — всего лишь временное прикрытие? Точно такая же ширма — для отступления — как слух о болезни бывшего президента.

Такое ощущение, что Порошенко хочет покинуть страну под любым предлогом. Причем сбежать именно в Лондон. Как это делают все олигархи, когда у них проблемы — не со здоровьем, а с законом.

На Украине в отношении Порошенко возбуждено пять уголовных дел. Это узурпация судебной власти, незаконная приватизация телеканала, злоупотребления при распределении должностей. За то, что отправил моряков в Керченский пролив и легализовал 300 миллионов при продаже завода.

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На очереди шестое — за похищение серверов с гостайной. И список этот открыт. Надежда Савченко — как свидетель преступления — в прямом эфире украинского канала наговорила на еще одно уголовное дело. Обвинила экс-президента в умышленном подрыве военного склада в Балаклее в 2017 году. Тогда всю вину, как всегда, списали на внешнего врага.

«На самом деле подрыв был изнутри. Занесено это было военнослужащими ВСУ Сармат. Об этом знает Матиос, об это знает Луценко, это было сделано по личному приказу Порошенко», — рассказывает Надежда Савченко, народный депутат Верховной Рады Украины (2014–2019 гг.)

Команда Зеленского готовит документы, чтобы уволить генпрокурора Украины. Но это третий подобный случай в карьере Луценко. И он, несмотря ни на что, всегда оставался у власти. Неважно — с Ющенко, Тимошенко или Порошенко, который под новой вывеской — пока еще поет за Украину. На съезде новой партии — все по-старому. Ругают Россию, хвалят Европу.

«Мы обновились, мы несем позитивный евроатлантический вектор, для нас очень важно защитить достижения и защитить Украину от страны-агрессора», — говорит Динара Дабибулаева, глава Общественной организации «Солидарная Молодежь».

Кажется, и сами участники съезда не понимают — куда несут этот вектор и что от кого защищают. Зато название для партии — «Европейская солидарность» — будто специально подбирали под аббревиатуру. К примеру, ради такого заголовка: «Порошенко с первой попытки смог стать членом ЕС». Порошенко делает вид, что это полный ребрэндинг. Неужели Петр Алексеевич и правда болен? Слишком уж далеки его речи и поступки от суровой реальности.

«Максимум, о чем говорили — о наличии сахарного диабета и злоупотреблении алкогольными напитками, я надеюсь, что украинское общество отреагирует на такие переобувания и не даст им голосов», — поясняет юрист Сергей Войченко.

А тут еще и Саакашвили буквально влетел в страну на белом самолете и стал раздавать откровенные интервью о тайной жизни прошлой власти. Нет, ни Мишико — Михайло. Несмотря на новое имя, Грузия требует экстрадиции Саакашвили по делу об убийстве банковского служащего и за избиение депутата парламента. Его также подозревают в растрате бюджетных средств и обвиняют в жестком разгоне акции протеста.

Кроме того, в отношении политика на Украине возбуждено уголовное дело за госизмену и попытку организации переворота.

На Украине Саакашвили встретили как миссию. Но он, скорее, законодатель новой политической моды. Украинский Джеймс Бонд с букетом пионов. Он задает тон всем, кто вернулся в страну, во власть, в работу. Всем Хорошковским, Боголюбовым, Рубанам — политикам среднего звена, с которых сразу сняли все подозрения в коррупции или предательстве национальных интересов.

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«Мы видим все те же лица — только под новыми брендами, новыми флагами, они просто меняются местами — власть, оппозиция. А это преступная власть, а это новые лица», — считает политолог Кирилл Молчанов.

Это даже не ротация кадров — какое-то реверсивное движение. Одни возвращаются, другие, как минимум, подают в отставку. Им бы, пока не поздно, бежать из страны. Но своя ноша пока не тянет.

«Тяжело уходить, где комфортно и тепло. Ну, тепло же, лето, хорошие кондиционеры… а зачем уходить?» — говорит Нестор Шуфрич, народный депутат Украины.

Поэтому уходит время. И вот — очередное увольнение — замглавы СБУ Виктора Кононенко. За ним — еще один соратник Порошенко. Владимир Гройсман к вершинам власти пришел благодаря дружбе с Порошенко. В прошлом — рекордсмен по коррупционным скандалам в Виннице, где был и мэром, и директором рынка. В 2018 году — НАБУ возбудило дело в отношение самого молодого премьера Украины о халатности и злоупотреблении властью. В этом году антикоррупционное бюро обвинило Гройсмана в подделке диплома о высшем образовании. В Раде не приняли его отставку, но, если верить вице-спикеру Сыроид — земля уже горит под ногами главы Кабмина.

«Владимир Гройсман намного больше бы сделал для того, чтобы уберечь Украину от дефолта, если бы перестал воровать из бюджета», - говорит Оксана Сыроид вице-спикер Верховной Рады Украины.

20 миллиардов гривен — дефицит госбюджета. Это более 740 миллионов долларов.

«Гройсман ответит за участие в ОПГ и распил ресурсов» — таков прогноз Андрея Портнова. Бывший советник, замглавы администрации Виктора Януковича проходил обвиняемым по делам об убийстве и о покушении на убийство. Вся его биография — сплошная криминальная хроника. Его обвиняли в махинациях вокруг покупки «Дома книги» в Киеве, в организации множества рейдерских захватов. А теперь он — главный обвинитель. Портнов инициирует расследования преступлений бывшей власти якобы во имя перемен и инноваций. То же самое — говорят эксперты — было пять лет назад.

«Теперь то же самое. Тогда по телевизору показывали те же самые рожи и говорили они то же самое, за что 20 лет назад сажали других. Сейчас акценты сменились, я думаю на людей, связанных с Джорджем Соросом, с грантовыми организациями и так далее», — говорит политолог Сергей Слободчук.

В отличие от прежней власти — Владимир Зеленский ест шаурму и изучает резюме украинцев, участвующих в народном проекте. Так называемый социальный лифт пока доставляет только удовольствие от просмотра. И, если честно, не новых лиц — а других частей тела. Новой женской партии.

«Нам теперь нужно определится с названием — есть такие прикольные названия — Партия Оли Поляковой — то есть ПОПА», — рассказывает Оксана Полякова, лидер женской партии.

У 35-летней певицы –1,7 миллионов подписчиков в Instagram. Для сравнения у Порошенко — около 300 тысяч. Но в политику Полякова ведет не всех, а только единомышленниц, обладающих выдающимися заслугами, которые видны невооруженным глазом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский вернул гражданство Саакашвили.