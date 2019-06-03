Видео: Сверхмощные суперкары сошлись в заезде «Unlim500»

Невероятную скорость своих болидов продемонстрировали участники гонки суперкаров «Unlim500». Соревнования на подмосковном аэродроме «Быково» начались с квалификационных заездов. На трассе представлены машины едва ли не всех легендарных производителей.

Главное требование к участникам — наличие под капотом не меньше 500 лошадиных сил. До ста километров в час такой автомобиль разгоняется всего за две секунды. Дистанция составляет одну сухопутную милю — это один километр 609 метров. Участие в гонке могут принимать не только профессионалы, но и любители.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ралли «Шелковый путь» в 2019 году пройдет по новому маршруту.