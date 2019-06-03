Николасу Кейджу удалось расторгнуть скоропалительный брак

Известный американский актер Николас Кейдж и Эрика Койке все-таки развелись спустя два месяца после заключения скоропалительного брака. Голливудский артист и его подруга-визажистка со скандалом поженились в Лас-Вегасе 23 марта, а спустя всего четыре дня 55-летний Кейдж потребовал аннулировать брак, заявив, что был обманут, и невеста хотела обобрать его.

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Кроме того, актер утверждал, что Эрика умолчала о своем криминальном прошлом и о своих отношениях с другим мужчиной. Однако разорвать брачные узы оказалось не так просто. Койке настаивала, что брак был абсолютно законным, да еще потребовала компенсацию за четыре дня супружеской жизни, поскольку скандал нанес серьезный ущерб ее репутации.

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И вот, в пятницу, 31 мая, как сообщает TMZ, судья округа Кларк, штат Невада, официально разрешил развод. Придется ли Кейджу выплачивать какую-либо сумму своей бывшей «четырехдневной» жене, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что накануне суда Эрика Койке впервые публично прокомментировала свои бурные отношения с Николасом Кейджем.