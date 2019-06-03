Скончался последний участник восстания в «Собиборе»

В Израиле на 97-м году жизни скончался Семен Розенфельд — последний участник восстания в фашистском концлагере «Собибор», передает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Боруха Горина.

Герой-красноармеец будет похоронен в деревне Бней Аиш, где он жил.

Семен Розенфельд в числе пленных концлагеря участвовал в успешном восстании в польском концлагере «Собибор» 14 октября 1943 года. Тогда узникам под руководством Александра Печерского удалось вырваться на свободу. Розенфельд лично уничтожил 12 эсэсовцев. Бунт в «Собиборе» стал единственным успешным восстанием в системе фашистских лагерей смерти.

4 июня в Москве будет открыт мемориал героям сопротивления в гетто и концлагерях во время Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о 75-й годовщине восстания в «Собиборе».