Видео: Вертолет с известным артистом едва не сел на головы зрителей автогонок под Ростовом

Организаторы «Бизон Трек Шоу» в Ростове-на-Дону неприятно удивили зрителей гонок на тракторах.

Вертолет Ми-2 появился над гоночной трассой во время мероприятия и начал снижаться. Присутствующие сначала были рады «сюрпризу», но потом стало не до шуток. Поднявшийся из-под винтов вихрь сорвал головные уборы с людей, а также снес стулья и столы в толпе зрителей. Кроме того, на месте началась настоящая песчаная буря.

Как выяснилось позже, таким образом на гонки доставили специального гостя — артиста Ростовского театра драмы имени Горького Александра Волженского. По его словам, идея посадки вертолета рядом со зрителями принадлежит организаторам мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом инциденте на гонке тракторов в Ростове, когда одна из машин едва не задавила журналистов.